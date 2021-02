Momenti di apprensione a Bracciano | «Correte qualcuno è caduto nel Lago» | ecco cosa sta succedendo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nel pomeriggio di oggi 9 Febbraio, intorno alle ore 16:00, la squadra 25 A della sede diè intervenuta nei pressi di Anguillara Sabazia in Via Lungotevere delle Muse per una segnalazione di un passante. Quest’ultimo ha riferito di aver visto una persona cadere nel. E’ stato immediatamente allertato il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, i quali sono stati elitrasportati sul luogo dell’incidente per la ricerca della persona. Sono tutt’ora in corso le operazioni di soccorso. su Il Corriere della Città.