Kobe Bryant, a un anno dalla tragedia arrivano le drastiche cause dell'incidente (Di martedì 9 febbraio 2021) Il velivolo decollato da Orange County si schiantò contro una collina mentre era diretto verso la Contea di Ventura, nella California meridionale. L'ex campione della NBA e leggenda dello sport mondiale si stava recando a un torneo di basket giovanile assieme alla sua 'Gigi': a un anno di distanza la cronaca di ciò che accadde allora e l'audio degli attimi prima dell'impatto provocano ancora una fitta al cuore. Chi erano le altre vittime oltre a Kobe Bryant e sua figlia. Nella lista delle persone morte nel disastro c'erano anche l'allenatore di baseball dell'Orange Coast College, John Altobelli; sua moglie Keri e la loro figlia Alyssa; Christina Mauser, che ha aiutato Bryant ad allenare la squadra di basket di sua figlia; Sarah Chester e sua figlia Payton, così come il pilota. Alyssa e Payton erano compagne di squadra di Gianna.

