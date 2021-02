Governo Draghi, Di Battista a Scanzi: “Su Rousseau voterò no a Draghi. Opzione dell’astensione è ragionevole” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Io domani su Rousseau voterò no, perché non posso accettare quello che ho definito un assembramento parlamentare pericoloso“. Lo ha spiegato Alessandro Di Battista, intervistato da Andrea Scanzi in diretta Facebook sul proprio canale, a proposito della consultazione su Rousseau sul sostegno al Governo Draghi. “Pur rispettando una persona autorevole e preparata, uno si può anche opporre. E mi oppongo in virtù delle scelte che Draghi ha preso in passato. Oggi viene descritto come un santo, un apostolo ma io non dimentico quello che ha fatto come direttore generale del Tesoro. È stato l’artefice di una stagione di privatizzazioni che ha aumentato il gap tra ricchi e poveri”. L’ex deputato ed esponente del Movimento 5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Io domani suno, perché non posso accettare quello che ho definito un assembramento parlamentare pericoloso“. Lo ha spiegato Alessandro Di, intervistato da Andreain diretta Facebook sul proprio canale, a proposito della consultazione susul sostegno al. “Pur rispettando una persona autorevole e preparata, uno si può anche opporre. E mi oppongo in virtù delle scelte cheha preso in passato. Oggi viene descritto come un santo, un apostolo ma io non dimentico quello che ha fatto come direttore generale del Tesoro. È stato l’artefice di una stagione di privatizzazioni che ha aumentato il gap tra ricchi e poveri”. L’ex deputato ed esponente del Movimento 5 ...

