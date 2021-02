(Di martedì 9 febbraio 2021)- È cosa nota: se uno vuol mandare al manicomio un tifoso dopo la sconfitta in un match particolarmente sentito non ha altro da fare che dirgli " ...però avete giocato bene... ". Esattamente quel ...

salvione : Fonseca, la difesa fa acqua: alla Roma serve un piano B - sportli26181512 : Fonseca, la difesa fa acqua: alla #Roma serve un piano B: Troppe sconfitte al vertice (solo 3 punti ottenuti), trop… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: A Torino #Mancini è diventato capitano dopo l’uscita dal campo di #Cristante. Col passare dei mesi, sta imparando a gui… - siamo_la_Roma : ??? Non è tutto da buttare, elementi per costruire il futuro e dare un senso alla stagione ci sono ?? Sta a #Fonseca… - rivistalaroma : EDICOLA. La Roma senza difesa si affida alle piccole #ASRoma #Difesa #Edicola #Fonseca #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca difesa

De Rossi: "Roma, mettere in discussioneè una follia"... ormai palese quando si affrontano le migliori del torneo,può essere esente da critiche: i ... Già 35 le reti subite (considerando le 3 della sconfitta a tavolino contro il Verona): la...Roma, Walter Sabatini è intervenuto durante la trasmissione "Al Circo Massimo" di Teleroma 56 affrontando temi dell' attualità giallorossa.I giallorossi finora inarrestabili con le cosiddette “piccole” Non è tutto da buttare, elementi per costruire il futuro e dare un senso alla stagione, ci sono. Sta a Fonseca coglierli, valorizzarli. L ...