E ora Salvini deve ingoiare anche il no di Draghi alla Flat Tax (Di martedì 9 febbraio 2021) Quando sarà finita forse non rinosceremo più Salvini. Dopo la sua giravolta sul Recovery Fund, che pochi giorni prima, a suo dire, andava preso solo per la parte a fondo perduto, mentre da quando ha annunciato il suo sì al governo Draghi spiega "Preferisco essere nella stanza dove si decide come vengono usati i famosi 200 miliardi", ora il "Capitano" deve ingoiare un altro boccone amaro. Il no alla Flat Tax di Mario Draghi. Un parlamentare uscito dalle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato ha riferito: "Sulla progressività ha parlato in stampatello maiuscolo", spiegando che SuperMario vuole "rimodulare le aliquote ma tenendo un sistema progressivo senza aggiungere nuove imposte. Insomma no all' aliquota unica e Flat tax".

