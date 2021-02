Droga: operazione polizia Milano, sequestrato anche un maneggio (Di martedì 9 febbraio 2021) Milano, 9 feb. (Adnkronos) – Sono stati sequestrati anche un maneggio e dei capi di bestiame, acquistati con i proventi dello spaccio di Droga, nell’ambito dell’operazione della polizia di Milano, che questa mattina ha portato all’arresto di 24 persone, di cui 18 portate in carcere, tra Milano, Monza, Torino, Bergamo e Sassari.L’attività investigativa è stata condotta dagli agenti del commissariato Comasina, che ha preso spunto dai servizi di controllo del territorio integrati dalle dichiarazioni di alcuni pentiti. Sono stati individuati poi con la Procura di Milano e con la squadra mobile tre livelli di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti nella zona a nord di Milano.La polizia ha scoperto così ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 febbraio 2021), 9 feb. (Adnkronos) – Sono stati sequestratiune dei capi di bestiame, acquistati con i proventi dello spaccio di, nell’ambito dell’delladi, che questa mattina ha portato all’arresto di 24 persone, di cui 18 portate in carcere, tra, Monza, Torino, Bergamo e Sassari.L’attività investigativa è stata condotta dagli agenti del commissariato Comasina, che ha preso spunto dai servizi di controllo del territorio integrati dalle dichiarazioni di alcuni pentiti. Sono stati individuati poi con la Procura die con la squadra mobile tre livelli di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti nella zona a nord di.Laha scoperto così ...

