Draghi e le tasse: "No alla flat tax, sì ad una maggiore progressività". Anche la lotta all'evasione tra le priorità (Di martedì 9 febbraio 2021) Come si sa l'uomo è piuttosto parco di dichiarazioni. Così, per capire gli interventi sul fisco che il presidente del Consiglio incaricato ha in mente bisogna aggrapparsi ad una sola parola: "progressivo". E' comunque già qualcosa ed è il poco che trapela dagli incontri avuti oggi. Draghi ha detto inoltre che non considera l'ipotesi di una flat tax (ossia un prelievo con una aliquota una indipendentemente dal reddito, l'esatto contrario di un fisco progressivo), che non hai in mente di aumentare le tasse e che insisterà sulla lotta all'evasione. Il programma dettagliato, ha spiegato l'ex banchiere centrale, sarà illustrato in Parlamento. In realtà è abbastanza intuibile a cosa si riferisca Mario Draghi. Oggi l'Irpef, la tassa sui redditi delle persone fisiche, è strutturata in cinque ...

