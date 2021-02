(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Antonioai microfoni Rai al termine dintus-Inter di Coppa Italia.: “con? Fonti dellantusro dire la, il. Ci vuole più sportività e più rispetto per chi lavora”. E ancora: “Avremmo dovuto concretizzare di più. Paghiamo gli errori, ma in 180? ho visto due squadre che hanno combattuto fino alla fine. Bisogna imparare dagli errori, ripartire e riprovare”. “Lukaku nelle ultime partite non al 100%, ma ha comunque dato il massimo. Ci sono momenti in cui si è più brillanti e altri in cui si è più opachi”.: “con ...

havavtid : RT @DanViti: #Inter, #Conte: 'Battibecco con Agnelli? La #Juventus dovrebbe dire la verità. Il quarto uomo ha visto e sentito cosa è succes… - juve_grecchi : RT @MarzianoAnsioso: Battibecco Conte-Agnelli. Mi sa che non lo rivederemo più alla Juve - napolista : Conte: «Battibecco con Agnelli? La Juve dica la verità, il quarto uomo dovrebbe aver sentito» Ai microfoni Rai: «C… - pino_nostro : RT @DanViti: #Inter, #Conte: 'Battibecco con Agnelli? La #Juventus dovrebbe dire la verità. Il quarto uomo ha visto e sentito cosa è succes… - sportli26181512 : Conte: 'La Juve dica la verità, ci vuole più rispetto': Conte: 'La Juve dica la verità, ci vuole più rispetto' Il t… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Battibecco

...e l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta , a sua volta protagonista di un esperienza importante in bianconero. Lasciando il suo posto, Agnelli è protagonista di uncon l'..."Devi rispettare l'arbitro" . È la frase che Leonardo Bonucci urla nei confronti di Antonio. Succede tutto nella parte iniziale del match, molto sentito da entrambe le parti. Il ...del...Nel frattempo in questo battibecco che si è creato tra le parti, non era presente Beppe Marotta come si pensava inizialmente. Detto ciò, Conte ha poi più volte ribadito come i nerazzurri abbiano fatto ...“Avremmo dovuto concretizzare di più. Paghiamo gli errori, ma in 180' ho visto due squadre che hanno combattuto fino alla fine. Bisogna imparare dagli errori, ripartire e riprovare”. “Lukaku nelle ...