Cgil | fallimento Raggi su campi rom dimostrato da focolaio Castel Romano

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – “Tra le promesse non mantenute dalla giuntaspicca sicuramente quella della chiusura deirom, un progetto per cui sono stati stanziati milioni di euro il cuie’ sotto gli occhi di tutti”. Lo dichiara Ermenegildo Rossi, Segretario Ugl di Roma e Provincia, ricordando: “Ieri e’ arrivata la notizia di undi Covid con almeno 12 positivi all’interno del campo di, la situazione e’ ancora piu’ surreale se pensiamo che il campo e’ stato messo sotto sequestro il luglio scorso e che la Sindacae’ stata nominata Custode Giudiziaria per velocizzarne lo sgombero.” “Ma a distanza di oltre 6 mesi non e’ ancora avvenuto, fatto ancor piu’ grave per le condizioni d’igiene e sicurezza in cui versa il campo, una bomba sanitaria e ...