BPM | stima ricavi in crescita Proposta cedola 0 | 06 euro

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il gruppo Banco BPM chiude l’esercizio 2020, influenzato dalla pandemia, con un utile di 20,9 milioni rispetto ai 797 milioni del 2019, che però includeva elementi non ricorrenti positivi netti per 148,4 milioni. Al netto dei costi relativi al piano di incentivazione all’esodo, alla chiusura di 300 filiali e di altre componenti non ricorrenti, l’utile netto adjusted 2020 è pari a 330,5 milioni (648,6 milioni nel 2019).Nel corso dell’anno si sono registrate rettifiche su finanziamenti verso clientela pari a 1,33 miliardi (+71,7%). I risultati hanno consentito al CdA di proporre, in linea con le indicazioni della BCE, la distribuzione di un dividendo di 6 centesimi per azione, pari a complessivi 90,9 milioni. Nel corso dell’esercizio, “nonostante il difficile quadro macroeconomico tuttora impattato dalla crisi sanitaria Covid-19, lo sforzo commerciale ed organizzativo del ...