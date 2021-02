Biathlon | startlist staffetta mista Mondiali Programma | orari | tv | pettorali | chi parteciperà

Leggi su oasport

(Di martedì 9 febbraio 2021) Mercoledì 10 febbraio (ore 15.00) incominceranno i2021 di. A Pokljuka (Slovenia) andrà in scena la, tradizionale prova d’apertura della rassegna iridata. La Norvegia si presenterà con Sturla Laegreid, Johannes Boe, Tiril Eckhoff e Marte Roeiseland per difendere il titolo conquistato due anni fa. L’Italia si gioca carte importantissime e punta a salire nuovamente sul podio con Didier Bionaz, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. In lizza per le medaglie anche la Francia (Jacquelin, Fillon Maillet, Chevalier-Bouchet, Simon). Attenzione come sempre alla Germania (Lesser, Peiffer, Herrmann, Preuss) e la Russia (Ligonov, Latypov, Mironova, Kaisheva: gareggeranno con l’acronimo RBU e senza bandiera). Di seguito la, i, il ...