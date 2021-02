Berlusconi e Salvini si fidano di Draghi: “Pieno sostegno al suo governo” (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb – Tutti con Draghi, tranne la Meloni. Berlusconi e Salvini garantiscono l’appoggio al governo in fieri e non pongono condizioni. “Ho confermato al presidente incaricato il nostro sostegno, il sostegno di Forza Italia con la sollecitazione di adottare scelte di alto profilo tenendo conto delle indicazioni dei partiti ma decidendo in piena autonomia”. Così Silvio Berlusconi, dopo l’incontro con il premier incaricato Mario Draghi, non ha fatto altro che ribadire la piena fiducia di Forza Italia. Nessuna sorpresa, come scontato il leader di Fi è arrivato a Roma semplicemente per una formale ratifica. Berlusconi: “Non è governo politico” “Questo non significa la nascita di una maggioranza politica tra partiti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb – Tutti con, tranne la Meloni.garantiscono l’appoggio alin fieri e non pongono condizioni. “Ho confermato al presidente incaricato il nostro, ildi Forza Italia con la sollecitazione di adottare scelte di alto profilo tenendo conto delle indicazioni dei partiti ma decidendo in piena autonomia”. Così Silvio, dopo l’incontro con il premier incaricato Mario, non ha fatto altro che ribadire la piena fiducia di Forza Italia. Nessuna sorpresa, come scontato il leader di Fi è arrivato a Roma semplicemente per una formale ratifica.: “Non èpolitico” “Questo non significa la nascita di una maggioranza politica tra partiti ...

