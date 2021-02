Approvati gli incentivi 2021 per nuove auto in Lombardia. Ecco contributi e regole (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo le voci dei giorni scorsi, la giunta meneghina ha approvato il provvedimento per gli anni 2021 e 2022. Ci sono sostanziali novità sul meccanismo di erogazione dei fondi... Leggi su dday (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo le voci dei giorni scorsi, la giunta meneghina ha approvato il provvedimento per gli annie 2022. Ci sono sostanziali novità sul meccanismo di erogazione dei fondi...

LegaSalvini : ++ UNA BUONA NOTIZIA: UN'ALTRA ARMA CONTRO IL VIRUS ++ 'Approvati dall’AIFA gli anticorpi monoclonali per il tratt… - PettazziLino : RT @LegaSalvini: ++ UNA BUONA NOTIZIA: UN'ALTRA ARMA CONTRO IL VIRUS ++ 'Approvati dall’AIFA gli anticorpi monoclonali per il trattamento… - BSanturbano : RT @LegaSalvini: ++ UNA BUONA NOTIZIA: UN'ALTRA ARMA CONTRO IL VIRUS ++ 'Approvati dall’AIFA gli anticorpi monoclonali per il trattamento… - aspettaaspetta : RT @LegaSalvini: ++ UNA BUONA NOTIZIA: UN'ALTRA ARMA CONTRO IL VIRUS ++ 'Approvati dall’AIFA gli anticorpi monoclonali per il trattamento… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: ++ UNA BUONA NOTIZIA: UN'ALTRA ARMA CONTRO IL VIRUS ++ 'Approvati dall’AIFA gli anticorpi monoclonali per il trattamento… -