Adesso Giorgia Meloni si dice "leale" e parla di proposte a Draghi (Di martedì 9 febbraio 2021) Così parlò Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. "Ho mandato al presidente incaricato una serie di documenti in vista del nostro incontro di domani, come mi ero impegnata a fare durante il nostro precedente incontro, con le principali proposte di Fratelli d'Italia, per esempio in materia di sostegno al nostro tessuto produttivo, di lotta all'immigrazione incontrollata, sul Recovery plan e come lo vorremmo integrare, su alcune cose strane che sono accadute sulla gestione commissariale di Arcuri, su alcuni dei principali dossier aperti". La leader di Fratelli d'Italia parla della posizione del suo partito nei confronti del nascente governo Draghi in un'intervista a Quarta Repubblica. Nulla di particolarmente nuovo nella strategia della Meloni: rivendica "lealtà", ma solo dopo ...

