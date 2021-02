‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata dell’8 02 21

Leggi su isaechia

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ma solo io mi sono divertita come una matta, guardando ladi Uomini e Donne di oggi, nel trovarmi davanti quell’inedita versione IPER SOTTONA di Armando Incarnato? Dov’è finito quel tizio grezzo e maschilista che non appena la sventurata che lo sta frequentando osa sporcarlo le vomita addosso le peggio cose, sfodera risvolti intimi della loro frequentazione per metterla in cattiva luce e insinua che ordisca sordidi traffichini alle spalle della redazione per fare in modo che non venga manco più rimata? Quello che stava in studio oggi non era che un lontano parente dell’Armando che conosciamo da anni e che – almeno finora – non aveva mai rinnegato la sua vera essenza per nessuna dama del parterre. Nonostante davanti a lui siano sfilate donne bellissime (pure troppo per lui, ad essere onesti…), che fossero bionde o more, alte o basse, ...