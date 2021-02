Super Bowl 2021 | la vera storia dietro lo spot più commovente dell' edizione 2021

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Quest’anno, il merito di aver fatto commuovere milioni di spettatori durante il 55esimova alloa casa automobilistica Toyota, basato sulladi Jessica Long, 13 volte medaglia d’oro alle Paralimpiadi. Lodi un minuto inizia con una ripresa di Long in acqua. Mentre la campionessa nuota, si sente un telefono squillare: ai due capi del filo ci sono due donne, la responsabile di un ufficio adozioni e la futura madre adottiva di Jessica. “Abbiamo trovato una bambina per la vostra richiesta di adozione, ma c’è qualcosa che dovreste sapere. La bambina è in Siberia ed è nata con una malattia rara. Le sue gambe dovranno essere amputate. So che è difficile sentirlo, ma la sua vita non sarà facile”. Mentre la voce parla, l’acqua avvolge tutto, ...