Ricordate i Responsabili per Conte? Ecco cosa fanno adesso i “fregati” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ve li Ricordate i Responsabili? È passata poco più di una settimana eppure sembra sia già un’era geologica. Quando Polverini e Ciampolillo conquistavano tutte le pagine di giornali e tv. E adesso? Scomparsi, come il premier che li aveva disperatamente cercati per salvarsi la poltrona. L’irruzione di Mario Draghi con il suo incarico presidenziale ha scombinato tutto. E l’intero gruppo di “voltagabbana” (come li avrebbe definiti il M5S delle origini, salvo rimangiarsi pure quello) è finito nel dimenticatoio. E cosa succede alle loro carriere politiche ora?



Alessandro Giuli su Libero scrive così: “Effigiati come una figura retorica dall’ex grillino Lello Ciampolillo, il senatore che sconfiggerebbe il Covid con la dieta vegana, hanno vissuto i loro giorni di celebrità autoproclamandosi ‘Costruttori’ e immaginando per ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ve li? È passata poco più di una settimana eppure sembra sia già un’era geologica. Quando Polverini e Ciampolillo conquistavano tutte le pagine di giornali e tv. E? Scomparsi, come il premier che li aveva disperatamente cercati per salvarsi la poltrona. L’irruzione di Mario Draghi con il suo incarico presidenziale ha scombinato tutto. E l’intero gruppo di “voltagabbana” (come li avrebbe definiti il M5S delle origini, salvo rimangiarsi pure quello) è finito nel dimenticatoio. Esuccede alle loro carriere politiche ora?Alessandro Giuli su Libero scrive così: “Effigiati come una figura retorica dall’ex grillino Lello Ciampolillo, il senatore che sconfiggerebbe il Covid con la dieta vegana, hanno vissuto i loro giorni di celebrità autoproclamandosi ‘Costruttori’ e immaginando per ...

casa1404 : @GiuliaCortese1 Affidabile sarebbe chi ha governato con la Lega prima e con PD dopo e per governare avrebbe aperto… - DarthDarti : RT @AlexSabetti: Ricordate a Zingaretti di riprendersi la senatrice in prestito, non serve più ora. #crisigoverno #Draghi #Zingaretti #resp… - Sibonio1 : RT @AlexSabetti: Ricordate a Zingaretti di riprendersi la senatrice in prestito, non serve più ora. #crisigoverno #Draghi #Zingaretti #resp… - egli_lui : RT @AlexSabetti: Ricordate a Zingaretti di riprendersi la senatrice in prestito, non serve più ora. #crisigoverno #Draghi #Zingaretti #resp… - claraboni5 : RT @AlexSabetti: Ricordate a Zingaretti di riprendersi la senatrice in prestito, non serve più ora. #crisigoverno #Draghi #Zingaretti #resp… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Responsabili Draghi e governo della finanza: Non prevarranno!

... perché tra le righe le ha spesso ricordate nei sui discorsi), oppure un "comprare tempo", cercando ... Ma che a gestire un'eventuale nuova fase siano chiamati i responsabili del disastro precedente fa ...

Renzi, Draghi e la psicanalisi

... fra i banchi dell'opposizione e gli ex grillini, di "europeisti, volenterosi, responsabili" e ... a cominciare dalle varie emergenze - sanitaria, sociale ed economica - ricordate dal presidente della ...

Vi ricordate Chiara Ferragni con i capelli rossi? Oggi rispunta una foto inedita Yahoo Finanza Sassari: una targa per ricordare il "giusto" Giovanni Palatucci

Nella giornata di domani, 9 febbraio, alle ore 11,00, nei pressi della recinzione esterna della Questura alla presenza del Prefetto, Vescovo di Sassari ed di alcune autorità provinciali, verrà ...

Governo Draghi, Di Maio: "M5S già decisivo con Conte''

Il M5S è stato "decisivo nel Conte I e nel Conte II, andiamo avanti con responsabilità". Mentre il premier incaricato Mario Draghi lavora alla formazione del nuovo governo, Luigi Di Maio con un post s ...

... perché tra le righe le ha spessonei sui discorsi), oppure un "comprare tempo", cercando ... Ma che a gestire un'eventuale nuova fase siano chiamati idel disastro precedente fa ...... fra i banchi dell'opposizione e gli ex grillini, di "europeisti, volenterosi," e ... a cominciare dalle varie emergenze - sanitaria, sociale ed economica -dal presidente della ...Nella giornata di domani, 9 febbraio, alle ore 11,00, nei pressi della recinzione esterna della Questura alla presenza del Prefetto, Vescovo di Sassari ed di alcune autorità provinciali, verrà ...Il M5S è stato "decisivo nel Conte I e nel Conte II, andiamo avanti con responsabilità". Mentre il premier incaricato Mario Draghi lavora alla formazione del nuovo governo, Luigi Di Maio con un post s ...