Prada Cup, James Spithill alla seconda finale. I precedenti. E in America's Cup… (Di lunedì 8 febbraio 2021) Luna Rossa Prada Pirelli, dopo aver battuto nettamente American Magic in semifinale per 4-0, si appresta ad affrontare a partire da sabato 13 febbraio la finale di Prada Cup 2021 contro i britannici di Ineos Team UK. La serie, che si svolgerà al meglio delle 13 regate (chi ne vince 7, passa il turno), metterà in palio il pass per il Match di America's Cup 2021 contro il Defender Emirates Team New Zealand. Il team italiano, capitanato a terra dallo skipper Max Sirena, potrà contare come valore aggiunto sull'esperienza del timoniere australiano James Spithill, alla seconda finale di Challenger Series in carriera. Il 41enne nativo di Sydney, impegnato quest'anno nella sua settima partecipazione complessiva ...

