Pandemia | colpo da ko per libere professioni

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – “E’ necessario che al centro dell’agenda politica del prossimo Governo ci sia un dossier sulle. Siamo certi che il Premier incaricato, Mario Draghi, si faccia carico della crisi che investe le categorie ordinistiche che nell’ultimo anno hanno subito più di tutte il peso dellacon perdite di fatturato enormi”. Lo afferma il responsabile nazionale della Fapi, Ciro Aquino per il quale “è necessario introdurre anche per queste categorie l’indennità sostitutiva di continuità reddituale e operativa“. Se è vero, infatti, che quasi tutti i settori e le categorie sono state colpite dal Covid, è pur vero che alcuni, più di altri, hanno pagato un prezzo più alto. L’onda d’urto provocata dall’emergenza Covid-19 si è abbattuta in modo particolarmente ...

Numeri alla mano, nei primi sei mesi del 2020, oltre 30 mila liberi professionisti (in maggioranza donne) hanno dovuto abbandonare la propria attività a causa della crisi innescata dalla pandemia. "E' necessario che al centro dell'agenda politica del prossimo Governo ci sia un dossier sulle libere professioni. Siamo certi che il Premier incaricato, Mario Draghi, si faccia carico della crisi economica". La presidente della Bce: «Un'occasione d'oro per l'Italia e un'occasione d'oro per l'Europa, che abbia accettato la sfida: far uscire il suo Paese dalla crisi economica». E avverte di rimuovere gli ostacoli.