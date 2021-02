My Favorite Things: il documentario di Daniele Tullio (Di lunedì 8 febbraio 2021) My Favorite Things di Daniele Tullio è il documentario che racconta la condizione degli artisti ai tempi del lockdown per l’emergenza sanitaria da Covid – 19 Con otto mesi di lavorazione e riprese effettuate durante il periodo del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, My Favorite Things ha l’obiettivo di raccontare le condizioni di vita durante la quarantena di chi l’arte la esercita come professione, e che ha quindi visto fermare ogni forma di attività in campo artistico e culturale e, di conseguenza, il proprio lavoro. Il documentario narra la capacità di reagire, le difficoltà, le speranze, i desideri di persone che non si rassegnano. Donne e uomini, artisti comuni, speciali a proprio modo. My Favorite ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mydiè ilche racconta la condizione degli artisti ai tempi del lockdown per l’emergenza sanitaria da Covid – 19 Con otto mesi di lavorazione e riprese effettuate durante il periodo del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, Myha l’obiettivo di raccontare le condizioni di vita durante la quarantena di chi l’arte la esercita come professione, e che ha quindi visto fermare ogni forma di attività in campo artistico e culturale e, di conseguenza, il proprio lavoro. Ilnarra la capacità di reagire, le difficoltà, le speranze, i desideri di persone che non si rassegnano. Donne e uomini, artisti comuni, speciali a proprio modo. My...

entracteblog : My Favorite Things: la vita degli artisti ai tempi del Coronavirus - panapp : > e “Climb Ev’ry Mountain”) e paesaggi verdi, e solo tre non hanno nulla a che fare col verde (in “My Favorite Thin… - minomazz : RT @ArnaldoTesti: Così celebriamo anche il grande Trane, che ci sta sempre... My Favorite Things - John Coltrane [FULL VERSION] HQ https://… - ArnaldoTesti : Così celebriamo anche il grande Trane, che ci sta sempre... My Favorite Things - John Coltrane [FULL VERSION] HQ… - kaitotenjoirl : @featherguns SUBTWEETING YOU IS MY FAVORITE THINGS GFJIE HFKJHSDKJFHADSKJLFHDSKJFHSDFSD -