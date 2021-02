MPS | ad oggi solo fondo Apollo ha chiesto accesso a data room

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Non è allo studio l’emissione da parte della Banca di alcuna obbligazione subordinata” e “allaodierna ilha rialla”. Lo precisa Banca Monte dei Paschi di Siena, su richiesta della Consob, in merito alle indiscrezioni apparse nei giorni scorsi sugli organi di stampa, relativamente all’asserita imminente emissione di un bond subordinato, nonché all’interesse di alcuni fondi internazionali ad avereallapredisposta dalla Banca.

Gli analisti di Intesa Sanpaolo scrivono però nel daily che 'la migliore soluzione per MPS sarebbe l'...L'effetto Mario Draghi e gli ennesimi massimi storici toccati anche oggi a Wall Street spingono al rialzo gli indici di Piazza Affari che in una settimana al galoppo ha recuperato tutte le perdite del ..