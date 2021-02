Molise zona rossa, i Comuni pugliesi vogliono blindare il confine: "Maggiori controlli per chi entra in paese" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il sindaco di Serracapriolachiede di far istituire una "zona rossa", quello di Chieuti rilancia: "chiederemo al prefetto di Foggia di intensificare da parte delle forze di polizia i controlli in ingresso ed in uscita dal nostro territorio" Leggi su repubblica (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il sindaco di Serracapriolachiede di far istituire una "", quello di Chieuti rilancia: "chiederemo al prefetto di Foggia di intensificare da parte delle forze di polizia iin ingresso ed in uscita dal nostro territorio"

