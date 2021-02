L’annuncio di Mika: “Mia madre ci ha lasciati” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il racconto del cantante Il cantante Mika ha svelato, nel corso di un’intervista al settimanale francese, “Le Parisien” di aver recentemente affrontato la scomparsa della mamma Joannie Penniman. Già nei mesi scorsi l’artista aveva svelato come alla donna fosse stato diagnosticato un tumore al cervello e come le sue condizioni stessero peggiorando. Mika, sempre con il massimo riserbo, ha voluto però condividere un ultimo ricordo con la mamma. La donna ha fatto in tempo ad assistere all’ultima esibizione del figlio registrata per l’ultimo dell’anno all’Opera di Versailles. Tutta la mia famiglia è stata presente a questo concerto e anche mia madre, che mi ha formato, era lì, su una sedia a rotelle. In un certo senso ho fatto questo concerto per lei. Lei ci ha lasciati poco dopo, sicuramente orgogliosa di chi sono ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il racconto del cantante Il cantanteha svelato, nel corso di un’intervista al settimanale francese, “Le Parisien” di aver recentemente affrontato la scomparsa della mamma Joannie Penniman. Già nei mesi scorsi l’artista aveva svelato come alla donna fosse stato diagnosticato un tumore al cervello e come le sue condizioni stessero peggiorando., sempre con il massimo riserbo, ha voluto però condividere un ultimo ricordo con la mamma. La donna ha fatto in tempo ad assistere all’ultima esibizione del figlio registrata per l’ultimo dell’anno all’Opera di Versailles. Tutta la mia famiglia è stata presente a questo concerto e anche mia, che mi ha formato, era lì, su una sedia a rotelle. In un certo senso ho fatto questo concerto per lei. Lei ci hapoco dopo, sicuramente orgogliosa di chi sono ...

