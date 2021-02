Juventus | Arthur e Morata saltano l’Inter | febbre e virus intestinale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Andrea Pirlo dovrà fare i conti anche con le assenze quasi certe di Alvaronella semifinale di ritorno di Coppa Italia che vedrà laaffrontare. Con Dybala che non ha ancora recuperato del tutto e Ramsey e Bonucci a rischio forfait, anchesaranno assenti all’Allianz Stadium: il brasiliano ha lada alcuni giorni, lo spagnolo è stato colpito da une il tecnico bianconero ha già spiegato come sarà Kulusevski il partner d’attacco di Ronaldo. SportFace.

... nellainvece si giocherà con la linea a quattro, da valutare le corsie laterali conMcKennie e Federico Bernardeschi favoriti su Federico Chiesa e Aaron Ramsey, in mezzo Rodrigo ...Laarriva però a questa sfida con qualche acciaccato di troppo. In attesa di capire se ... Pirlo potrebbe dover fare a meno di Morata e. Sia l attaccante spagnolo che il centrocampista ...Domani sera si conoscerà la prima finalista della Coppa Italia 2020/2021. La Juventus, ospita l’Inter all’Allianz Stadium di Torino, per la prima semifinale di ritorno. I bianconeri, partono dalla vit ...«Dobbiamo centrare la finale di Coppa Italia a tutti i costi». Pirlo si ispira a Sarri ma ragiona sempre più come Allegri, ancora in corsa sui tre obiettivi stagionali, al ...