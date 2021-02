Grande attenzione per la scuola nel programma di governo di Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mario Draghi nell’illustrare il proprio programma di governo durante le consultazioni evidenzia la necessità di porre al centro degli investimenti la scuola. Getty ImagesSecondo il programma illustrato da Mario Draghi durante le consultazioni, la scuola sarebbe al centro degli investimenti da compiere. Non si tratta però solo di una questione economica, Draghi vuole mettere mano anche al calendario scolastico. Leggi anche -> governo Draghi, perché Giorgia Meloni non vota la fiducia Le misure del governo per la scuola Al centro del nuovo programma di governo stilato da Mario Draghi c’è la scuola. Il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Marionell’illustrare il propriodidurante le consultazioni evidenzia la necessità di porre al centro degli investimenti la. Getty ImagesSecondo ilillustrato da Mariodurante le consultazioni, lasarebbe al centro degli investimenti da compiere. Non si tratta però solo di una questione economica,vuole mettere mano anche al calendario scolastico. Leggi anche ->, perché Giorgia Meloni non vota la fiducia Le misure delper laAl centro del nuovodistilato da Marioc’è la. Il ...

