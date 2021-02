Governo Draghi, il M5S chiede l’aiuto da casa: “Gli iscritti voteranno su Rousseau” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Sorpresa, alla fine i Cinque Stelle sull’orlo della scissione annunciano che gli iscritti potranno votare su Rousseau l’ingresso del movimento nel Governo Draghi. Ad annunciare la decisione è Il blog delle stelle. “Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021 – si legge sul sito dei grillini – gli iscritti saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi”. Il M5S chiede l’aiuto “a Rousseau” E dire che fino a poche ore fa il voto su Rousseau sembrava improbabile. Perché come scritto oggi su questo giornale far votare la base “sì” o “no” all’ipotesi M5S nel nuovo esecutivo è molto rischioso, considerata la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Sorpresa, alla fine i Cinque Stelle sull’orlo della scissione annunciano che glipotranno votare sul’ingresso del movimento nel. Ad annunciare la decisione è Il blog delle stelle. “Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021 – si legge sul sito dei grillini – glisaranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a unpresieduto da Mario”. Il M5S“a” E dire che fino a poche ore fa il voto susembrava improbabile. Perché come scritto oggi su questo giornale far votare la base “sì” o “no” all’ipotesi M5S nel nuovo esecutivo è molto rischioso, considerata la ...

