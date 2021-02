GF Vip | ipotesi abbandono di Tommaso Zorzi o Stefania Orlando | il retroscena

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Fra poche ore ci sarà un’altra diretta del programma Grande Fratello Vip, entrato lentamente nelle case di quasi tutti gli italiani e stasera si preannuncia una puntata interessante. Le ultime puntate sono state incentrate, come ben ricordiamo, su Dayane Mello e la morte di suo fratello in un incidente stradale. Ricordiamo anche come nella casa ci sia stata negli scorsi giorni un aria molto pesante tra i concorrenti, ma i vip come sappiamo son persone divertenti e positive infatti la voglia di sorridere e divertirsi è tornata. E’ tornato sicuramente unsereno, negli scorsi giorni attaccato dai fan, che ha fatto nella giornata di ieri una dichiarazione particolare: “Sto iniziando a sentire i sintomi dell’astinenza sessuale e sono pronto a tutto per una notte di passione con un uomo. Sono sincero e trasparente, lo farei con ...