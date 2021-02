Energizer festeggia risultati trimestre sopra attese

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ottima performance perHoldings, che scambia in rialzo del 5,34%. A fare da assist al titolo del gruppo delle batterie è la trimestrale superiore alledegli analisti. Il primosi è chiuso con un utile per azione di 1,17 dollari che si confronta con i 0,89 dollari stimati dal consensus e con i 0,85 dollari registrati nello stesso periodo di un anno fa. Energezir ha fornito anche un outlook convincente. Per l’anno in corso l’utile per azione adjusted è atteso tra 3,10 e 3,40 dollari contro i 3,01 dollari del mercato. Il confronto del titolo con l’S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa diHoldings rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve ...