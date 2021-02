Dayane Mello, il fratello Juliano non va da Barbara d’Urso: “Un passo indietro” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Juliano, il fratello di Dayane Mello, sarebbe dovuto essere ospite da Barbara d’Urso a Live per raccontare della morte di Lucas, ma poco prima della diretta avrebbe cambiato idea: ecco perché. Dayane Mello è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande fratello Vip di Alfonso Signorini, che purtroppo negli scorsi giorni è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 8 febbraio 2021), ildi, sarebbe dovuto essere ospite daa Live per raccontare della morte di Lucas, ma poco prima della diretta avrebbe cambiato idea: ecco perché.è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del GrandeVip di Alfonso Signorini, che purtroppo negli scorsi giorni è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Le bellissime parole di Dayane ?? #GFVIP - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MarioManca : Nessuno può permettersi di giudicare la scelta di Dayane Mello di restare nella Casa. Nessuno, piaccia o meno il pe… - _LezShipp_ : RT @LiveNoneladUrso: Il fratello di Dayane Mello Juliano non se la sente di apparire più in televisione. Noi rispettiamo il suo dolore ??… - ELIGREGMYQUEEN : @dayane_mello_fp IO TI AMO AHAHAHHAHAHA -