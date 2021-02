Cortina 2021, i Mondiali di sci riprovano a partire con il superG femminile (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino – La vita notturna a Cortina? C’è, eccome. Tutti in pista, sì, ma a Rumerlo e fra le falde delle Tofane, dove gli addetti ai lavori fanno, ogni notte, le ore piccole e poi ancora l’alba per preparare al meglio le piste dei Mondiali di Cortina 2021. Le forti nevicate miste a pioggia sono un pressure test cui gli organizzatori sono preparati: dopo due notti no stop in pista, hanno però dovuto gettare la spugna, facendo cancellare prima la gara d’esordio, la combinata femminile - riprogrammata lunedì 15 -, perché anche il meteo continuava a proporre lo stesso menù a base di nebbia, poi, nel pomeriggio, anche il superG maschile è stato spostato, per ora a giovedì 11 febbraio. Lavori in corso Il primo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021)di sci alpino – La vita notturna a? C’è, eccome. Tutti in pista, sì, ma a Rumerlo e fra le falde delle Tofane, dove gli addetti ai lavori fanno, ogni notte, le ore piccole e poi ancora l’alba per preparare al meglio le piste deidi. Le forti nevicate miste a pioggia sono un pressure test cui gli organizzatori sono preparati: dopo due notti no stop in pista, hanno però dovuto gettare la spugna, facendo cancellare prima la gara d’esordio, la combinata- riprogrammata lunedì 15 -, perché anche il meteo continuava a proporre lo stesso menù a base di nebbia, poi, nel pomeriggio, anche ilmaschile è stato spostato, per ora a giovedì 11 febbraio. Lavori in corso Il primo ...

RaiSport : ? Oggi #Cortina ???? iridata apre al mondo Questa sera alle 18:00 in diretta su @RaiDue la cerimonia di apertura dei… - Agenzia_Ansa : #Cortina2021 E' stata cancellata per una fortissima nevicata la combinata donne che oggi doveva aprire i Mondiali d… - SkySport : ULTIM’ORA SCI ? MONDIALI CORTINA 2021, CANCELLATA LA COMBINATA A CAUSA DELLA NEVICATA INTENSA NELLA NOTTE ?… - DarthPump : Cortina: forte nevicata, cambia il calendario dei Mondiali - GazzettinoL : Brevi di sport del 8 Febbraio 2021 Mondiali di Sci a Cortina per la forte nevicata è stata annullata la Combinata D… -