Cinquanta giorni tra terapia intensiva e corsia | la lettera di ringraziamento all’Asl

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – In unaindirizzatadi Avellino guidata dalla manager Maria Morgante arrivano i ringraziamenti da parte di una donna di Gesualdo: ” Gentile Direttrice, Mi rivolgo a lei, per permettermi di ringraziare pubblicamente i medici, i paramedici, gli infermieri, la meravigliosa Caposala e tutti coloro che operano nel Reparto di Rianimazione Covid dell’Ospedale ?Sant’Ottone Frangipane d? i Ariano Irpino. Questa splendida equipe ha curato mia madre, E. F. , originaria di Gesualdo (AV), per ben 50, tra. L’alta professionalita?, la disponibilita?, la sensibilita? e la gentilezza dimostratele, durante la sua degenza, ci hanno commossi. Mai, a me, ai miei fratelli ed alle mie sorelle, residenti in diverse ...

95KIBUM : la mia testa è brrr nothing da giorni sono riuscita a fare i riassunti e tutto e non sono sicuro più di cinquanta p… - verdequetqverde : RT @lidiadipaola: “SEMBRATE CHE STATE INSIEME DA CINQUE ANNI MA SONO CINQUANTA GIORNI” ZENGAAAA AIUTO AHAHAHAHAH #gregorelli #tzvip - Veronikina_86 : @lidiadipaola Perché sono cinquanta giorni di monologhi e pipettine - Angela14451054 : RT @lidiadipaola: “SEMBRATE CHE STATE INSIEME DA CINQUE ANNI MA SONO CINQUANTA GIORNI” ZENGAAAA AIUTO AHAHAHAHAH #gregorelli #tzvip - KrisKappa101 : RT @lidiadipaola: “SEMBRATE CHE STATE INSIEME DA CINQUE ANNI MA SONO CINQUANTA GIORNI” ZENGAAAA AIUTO AHAHAHAHAH #gregorelli #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Cinquanta giorni

anteprima24.it

Ed è proprio di questi, la campagna "milioni di passi per l'epilessia, uno per ogni persona che al mondo manifesta questa patologia - Cinquecentomila passi, uno per ogni italiano ...In questisono iniziati i lavori della nuova circonvallazione sud di Alghero sul cui tracciato ... infatti, si ritiene che delle 500 mila piante di olivo esistenti sino agli annidel ...Come da cronoprogramma nel Lazio questa mattina sono iniziate le vaccinazioni della Fase 2 per gli over-80. Cinquanta al momento i centri vaccinali aperti degli 89 previsti in tutta la ...L'8 febbraio 1932 nasceva un pilota che iniziò la carriera comprandosi una Cooper facendosi notare da Colin Chapman ...