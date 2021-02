Barack Obama ospite Rai3 a “Che tempo che fa” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Barack Obama è stato per la prima volte ospite su Rai3 a “Che tempo che fa”. Fabio Fazio ha intervistato il 44° presidente americano. I due hanno discusso dell’ultimo libro autobiografico di Obama “Una terra promessa”. Da piccolo sognavo di fare l’architetto. Mi piaceva molto anche il basket, ma non avevo la stoffa del campione Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021)è stato per la prima voltesua “Cheche fa”. Fabio Fazio ha intervistato il 44° presidente americano. I due hanno discusso dell’ultimo libro autobiografico di“Una terra promessa”. Da piccolo sognavo di fare l’architetto. Mi piaceva molto anche il basket, ma non avevo la stoffa del campione

chetempochefa : Questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da @fabfazio a #CTCF su… - chetempochefa : Il giorno è arrivato: questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da… - chetempochefa : 'Non sarei l'uomo che sono oggi senza la donna che vent'anni fa ha accettato di sposarmi: Michelle non ti ho mai am… - Nerone_Nerone : RT @sbonaccini: “La democrazia non è un dono che viene dal cielo. È una cosa che noi cittadini, nei nostri rispettivi Paesi, dobbiamo conti… - viciouse96 : RT @OttobreInfo: In questo momento la televisione di Stato italiana si appresta a intervistare, estatica, Barack Obama, criminale di guerra… -