Atp Finals Torino, Appendino: "Fiduciosi su presenza del pubblico" (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Le Atp Finals? Ci avviciniamo con grandissimo orgoglio, abbiamo battuto città come Manchester, Tokyo e Londra, lavoriamo per novembre. Siamo Fiduciosi che possa essere un momento in cui vivere di nuovo lo sport di persona". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Coinvolgerà tutta la città, non solo il palazzetto e sarà l'apice di un percorso che farà la città che coinvolgerà anche il mondo della cultura. Lo sport riguarda la nostra vita in tutti gli aspetti", ha spiegato. L'evento avrà "ricadute enormi. Il nome di Torino sta facendo il giro del mondo e abbina il suo nome ai migliori 8 tennisti al mondo", ha sottolineato. "C'è un indotto che si muove, sono molti milioni, ed è un evento che si ripete per 5 anni. Questo ci permette di ...

