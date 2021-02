UFC Fight Night 184 – Alexander Volkov distrugge i sogni di Overeem!

(Di domenica 7 febbraio 2021) UFC184 è stata una card interessante, con momenti sensazionali. Nel main event“Drago”sovverte ogni pronostico con un TKO brutale nei confronti di Alistair Overeem. Nel co main event Cory Sandhagen con un KO stupefacente dopo pochi secondi, stende un veterano come Frankie Edgar. Negli altri incontri della card gli atleti che hanno alzato l’asticella sono stati Clay Guida, con una performance tutta energia e determinazione, e Beneil Dariush il quale ha dimostrato una completezza marziale eccezionale. HUGE power on display from @AlexDrago! #UFCVegas18 pic.twitter.com/VxUB450oz3— UFC Europe (@UFCEurope) February 7, 2021 La potenza e la precisione diè pronto a sfidare i ...

fight_shield : Ecco chi ha vinto tra Alistair Overeem ed Alexander Volkov nella UFC Fight Night di questa notte! - fight_shield : Ecco tutti i risultati in diretta della UFC Fight Night di questa notte! - fight_shield : Il match tra Cody Stamann ed Askar Askar è stato cancellato - fight_shield : Ecco la nostra anteprima della UFC Fight Night di questa notte! - fight_shield : L'ex fighter della #UFC approda nel mondo della boxe a mani nude affrontando una veterana della #BKFC. -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Fight

Periodico Daily - Notizie

...dopo una lunga pausa darà vita all'evento numero 3 della sua giovane storia e lo farà in collaborazione con il Team Aurora (la palestra di arti marziali miste più grande d'Italia) e con...E per farlo ha bisogno di due vittorie, ma prima è meglio iniziare con il match del 10 aprile ad Abu Dhabi, sullaIsland dell'. Il ragazzo di Mezzocorona , che a settembre ha compiuto 27 ...UFC Fight Night 184 ha definitivamente consacrato Alexander Volkov e Cory Sandhagen come due straordinari e assoluti artisti marziali!UFC Fight Night: Overeem vs Volkov andrà in onda questa notte dallo UFC APEX di Las Vegas, Nevada, con una card molto interessante. Ecco tutti i risultati live del primo evento post UFC 257! Clicca QU ...