Uccisa a Faenza | quindici minuti di buio nelle indagini

La polizia Scientifica è tornata in mattinata per compiere nuovi rilievi all'abitazione di via Corbara a Faenza, nel Ravennate, dove poco prima dell'alba di ieri è stata trova sgozzata la 46enne Ilenia Fabbri. Sempre in mattinata la Procura di Ravenna ha affidato l'autopsia al medico legale veronese ...Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'omicidio Faenza. Hanno scoperto come è stata uccisa la donna, una svolta determinate ...L'autopsia sul corpo di Ilenia Fabbri, trovata morta in casa: un profondo taglio al collo ha reciso vene e arteria. Ancora nessun indagato ...