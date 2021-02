Pugilato | morto a 67 anni Leon Spinks | strappò il titolo dei massimi a Muhammad Alì

(Di domenica 7 febbraio 2021) A 67, ex campione mondiale dei pesi. E’ lutto nel mondo delper la scomparsa dell’americano, stroncato da un cancro alla prostata diagnosticato un anno e mezzo fa. Divenne celebre nel 1978, quando riuscì a strappare iliridato aAlì vincendo ai punti in 15 round a duedi distanza dall’oro conquistato dallo statunitense alle Olimpiadi di Montreal nel 1976. SportFace.

L'ex campione diLeon Spinks , celebre per aver strappato il titolo dei pesi massimi a Muhammad Ali nel 1978, èa Las Vegas all'età di 67 anni. Da tempo combatteva con un tumore. Spinks , ai vertici di ...... i sanitari l'avevano trasferito presso l'ospedale cittadino dove ieri mattina è. Era nato il ... Appassionato di, sport che aveva praticato, ha premiato allo stadio comunale anche grandi ...A 67 anni è morto Leon Spinks, ex campione mondiale dei pesi massimi. E’ lutto nel mondo del pugilato per la scomparsa dell’americano, stroncato da un cancro alla prostata diagnosticato un anno e mezz ...Medaglia d'oro a Montreal '76, fresco di professionismo vinse ai punti contro il grande campione dei pesi massimi, che l'anno dopo si riprese la cintura.