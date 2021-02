Milano: donna accoltellata e uccisa in strada, aggressore in fuga (Di domenica 7 febbraio 2021) Una donna di 47 anni è morta nella tarda mattinata di domenica a Milano. Il dramma ha avuto luogo sulla strada Provinciale nei pressi di San Giuliano milanese, dove l’aggressore l’ha colpita più volte con un coltello per poi fuggire lasciandola a terra. Al momento dell’uomo non ci sono tracce, sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo. donna uccisa in strada a Milano Secondo quanto riferiscono diverse testate locali (tra cui Milano Today), la vittima aveva 47 anni e pare fosse una prostituta di origine albanese con precedenti per reati minori. Si trovava sulla strada provinciale nei pressi di San Giuliano Milanese, la Sp40, quando, intorno alle 13 un uomo l’ha massacrata ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Unadi 47 anni è morta nella tarda mattinata di domenica a. Il dramma ha avuto luogo sullaProvinciale nei pressi di San Giuliano milanese, dove l’l’ha colpita più volte con un coltello per poi fuggire lasciandola a terra. Al momento dell’uomo non ci sono tracce, sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo.inSecondo quanto riferiscono diverse testate locali (tra cuiToday), la vittima aveva 47 anni e pare fosse una prostituta di origine albanese con precedenti per reati minori. Si trovava sullaprovinciale nei pressi di San Giuliano Milanese, la Sp40, quando, intorno alle 13 un uomo l’ha massacrata ...

MediasetTgcom24 : Milano, donna accoltellata alle gambe e alla schiena: muore in ospedale #milano - Adnkronos : Milano, morta la donna accoltellata per strada - aleniggaz : RT @MediasetTgcom24: Milano, donna accoltellata alle gambe e alla schiena: muore in ospedale #milano - 17mamma : RT @MediasetTgcom24: Milano, donna accoltellata alle gambe e alla schiena: muore in ospedale #milano - ummiririnenti : Bastaaa! Non se ne può più! Milano, 47enne uccisa a coltellate in strada! -