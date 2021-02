LIVE Sinner-Travaglia 7-6 3-2, Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: il classe 2001 conduce il secondo set (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Finale DI ATP CUP ITALIA-RUSSIA DALLE 0.00 DEL 7 FEBBRAIO 3-2 Travaglia resta in scia dell’avversario nel secondo set. 40-30 Cade Sinner nel tentativo di prendere il contropiede di Travaglia. 30-30 In corridoio il passante di diritto di Sinner sulla discesa a rete avversaria. 15-30 Ed ecco i problemi fisici anche per Travaglia: giocatori appesantiti da giorni di fatiche. 15-15 Buona prima del marchigiano. 0-15 Travaglia non regge la diagonale di rovescio e colpo lungo. 3-1 Break confermato per Sinner che salva quattro palle break. AD-40 Buona prima di Sinner. 40-40 Sinner ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI ATP CUP ITALIA-RUSSIA DALLE 0.00 DEL 7 FEBBRAIO 3-2resta in scia dell’avversario nelset. 40-30 Cadenel tentativo di prendere il contropiede di. 30-30 In corridoio il passante di diritto disulla discesa a rete avversaria. 15-30 Ed ecco i problemi fisici anche per: giocatori appesantiti da giorni di fatiche. 15-15 Buona prima del marchigiano. 0-15non regge la diagonale di rovescio e colpo lungo. 3-1 Break confermato perche salva quattro palle break. AD-40 Buona prima di. 40-40...

