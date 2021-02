GF Vip, Rosalinda scrive un bigliettino segreto ad Andrea Zenga: Tommaso Zorzi ne svela il contenuto (Di domenica 7 febbraio 2021) L’attrice ha scritto un biglietto che doveva rimanere segreto ma Tommaso ha trovato la brutta copia e ne ha svelato il contenuto a tutti. Ecco che cosa è successo nella Casa GF Vip: Rosalinda scrive un bigliettino ad Andrea Zenga, Tommaso svela il contenuto a tutti Poche ore fa nella Casa del Grande Fratello Vip è accaduto un episodio particolare. Tommaso Zorzi ha trovato nel cestino del bagno un biglietto, lo ha preso e lo ha letto davanti a tutti insieme all’inseparabile Stefania Orlando. Quella era la brutta copia di un messaggio che Rosalinda Cannavò aveva scritto privatamente ad Andrea Zenga ed è ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 7 febbraio 2021) L’attrice ha scritto un biglietto che doveva rimaneremaha trovato la brutta copia e ne hato ila tutti. Ecco che cosa è successo nella Casa GF Vip:unadila tutti Poche ore fa nella Casa del Grande Fratello Vip è accaduto un episodio particolare.ha trovato nel cestino del bagno un biglietto, lo ha preso e lo ha letto davanti a tutti insieme all’inseparabile Stefania Orlando. Quella era la brutta copia di un messaggio cheCannavò aveva scritto privatamente aded è ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Rosalinda Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio espulsa "pesano le parole dette alla Pausini"

... con effetto immediato, dal Grande Fratello Vip . A comunicarlo la stessa Mediaset con una nota. "... la concorrente D'Eusanio era in bagno insieme a Samantha de Grenet , Rosalinda Cannavò e Dayane ...

Live Non è la d'Urso anticipazioni 7 febbraio: Walter Zenga e Juliano Mello

... di rimanere a piangere e a disperarsi completamente sola, ha preferito abbracciare Rosalinda , ... Tommaso le ha cucinato le lasagne, Maria Teresa ha chiesto che il GF VIP desse loro qualcosa di manuale ...

Rosalinda Cannavò scrive un bigliettino ad Andrea Zenga Mediaset Play Grande Fratello Vip, Mediaset fa espellere D'Eusanio: 'Comportamento imperdonabile'

Mediaset si è dissociata dalle frasi di Alda D'Eusanio su Laura Pausini: 'La signora D'Eusanio si assuma le responsabilità delle sue azioni'.

GF Vip, D'Eusanio sulla squalifica: 'Appena capisco bene, ne parliamo'

Alda D'Eusanio è finita nuovamente al centro di una bufera mediatica. La concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver fatto delle illazioni su Laura Pausini e il suo compagno, è stata espulsa dal Re ...

