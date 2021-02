‘Gf Vip 5’, dopo l’ennesima lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi interviene Matteo Evandro in difesa dell’amica: “Tutti contro una!” (Di domenica 7 febbraio 2021) Nervi sempre più tesi tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Una disputa, quella tra i due influencer che, oltre a coinvolgere i concorrenti, sta vedendo ormai da giorni schierarsi anche molti parenti e amici dall’esterno. Solo ieri la sorella di Tommaso, Gaia Zorzi, aveva espresso forti perplessità riguardo le parole usate da Giulia nei confronti del fratello. La Salemi riferendosi all’ex amico aveva infatti parlato di “cattiveria umana“. Affermazione che non è affatto piaciuta a Gaia, che si è anche detta perplessa dalla strumentalizzazione del rapporto tra i due concorrenti. Questo quindi si conferma un periodo non facile per la bella influencer italo persiana. La ragazza è infatti reduce dalla puntata ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 febbraio 2021) Nervi sempre più tesi traall’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Una disputa, quella tra i due influencer che, oltre a coinvolgere i concorrenti, sta vedendo ormai da giorni schierarsi anche molti parenti e amici dall’esterno. Solo ieri la sorella di, Gaia, aveva espresso forti perplessità riguardo le parole usate danei confronti del fratello. Lariferendosi all’ex amico aveva infatti parlato di “cattiveria umana“. Affermazione che non è affatto piaciuta a Gaia, che si è anche detta perplessa dalla strumentalizzazione del rapporto tra i due concorrenti. Questo quindi si conferma un periodo non facile per la bella influencer italo persiana. La ragazza è infatti reduce dalla puntata ...

