Forse HTC è davvero tornata: risultati in crescita anche a gennaio 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) HTC ha iniziato il 2021 con 17,61 milioni di dollari di entrate a gennaio, con un aumento del 3% su base annua. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 7 febbraio 2021) HTC ha iniziato ilcon 17,61 milioni di dollari di entrate a, con un aumento del 3% su base annua. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Forse HTC è davvero tornata: risultati in crescita anche a gennaio 2021 - lillydessi : Il Pixel 2 XL di HTC che non ha mai visto la luce: forse capiamo perché Google l’ha scartato (video) - Androidworld… - cellicom : Il Pixel 2 XL di HTC che non ha mai visto la luce: forse capiamo perché Google l’ha scartato (video) - infoitscienza : Il Pixel 2 XL di HTC che non ha mai visto la luce: forse capiamo perché Google l’ha scartato (video) -