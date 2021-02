Che tempo che fa: Barack Obama ospite di Fabio Fazio, stasera su Rai3 (Di domenica 7 febbraio 2021) Puntata speciale di Che tempo che fa stasera su Rai3, a partire dalle 20:00, dove, tra gli ospiti, ci sarà anche Barack Obama. stasera su Rai3 appuntamento davvero speciale di Che tempo Che Fa, che vedrà la presenza esclusiva di Barack Obama. Al fianco di Fabio Fazio come ogni settimana anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano con il suo spazio d'approfondimento sull'attualità. Dalle 20:00 Che tempo Che Fa - anteprima, dalle 20:30 Che tempo Che Fa e dalle 23:00 Che tempo Che Fa - Il Tavolo. Tra gli ospiti, come già anticipato, il 44° ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 febbraio 2021) Puntata speciale di Cheche fasu, a partire dalle 20:00, dove, tra gli ospiti, ci sarà anchesuappuntamento davvero speciale di CheChe Fa, che vedrà la presenza esclusiva di. Al fianco dicome ogni settimana anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano con il suo spazio d'approfondimento sull'attualità. Dalle 20:00 CheChe Fa - anteprima, dalle 20:30 CheChe Fa e dalle 23:00 CheChe Fa - Il Tavolo. Tra gli ospiti, come già anticipato, il 44° ...

ZZiliani : Non è tanto il rigore non dato (non è certo una novità), ma che in tv i telecronisti non dicano una parola in tempo… - marattin : Draghi non fa finire la politica: la costringe ad alzare l’asticella e a dare il meglio. E magari, nel tempo, pure… - AlbertoBagnai : Qui non siamo a sinistra: possono esprimersi tutti. Ma risparmiamoci la retorica de “er popolo”. Er popolo non ha t… - LuigiBa47108671 : @giuseppe_masala Quelli di prima avrebbero dovuto prima o poi risponderne, questi devono risponderne solo alla prop… - twoxgoshts : @harrysdimpleex marty mi dispiace prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno e per qualsiasi cosa sai che io ci sono -