Benevento-Sampdoria 1-1 | Keita riprende Caprari | la photogallery

(Di domenica 7 febbraio 2021) Al “Vigorito” si chiude 1-1 la sfida tra: al vantaggio di, pareggia i continel finale. Ladel match a cura di Alfonso Maria Salsano Succede tutto nella ripresa tra: al “Ciro Vigorito” si chiude sull’1-1 con le due squadre che si spartiscono la posta in palio nel lunch-match della ventunesima giornata di Serie A. La compagine sannita era passata in vantaggio ad inizio ripresa con il gol siglato da Gianluca, complice anche una incertezza di Emil Audero nell’occasione. I blucerchiati di Ranieri però non hanno mollato ed hanno agguantato il pareggio nel finale di partita, grazie alla rete diBalde. Un punto che serve a smuovere, seppur di poco la ...

Genova " Pareggio elettrizzante al 'Vigorito' tra. Gli ospiti fanno la partita nel primo tempo, i padroni di casa passano nella ripresa e sprecano più volte il raddoppio. Sorride Caprari, al gol da ex, mentre Keita a 10' dal ...