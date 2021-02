-Ascoli-Frosinone: formazioni e dove vederla (Di domenica 7 febbraio 2021) Martedì 9 Febbraio 2021 nello Stadio Cino e Lillo del Duca alle ore 21:00 si disputerà la partita -Ascoli-Frosinone di Serie B. L’Ascoli si trova al diciassettesimo posto con 20 punti e la sua striscia è altalenante. Ha vinto con la Reggina e ha perso con il Cittadella. Poi ha pareggiato con il Chievo e ha vinto con Brescia e Lecce. Il Frosinone si trova al decimo posto con 28 punti e la sua striscia è negativa. Ha pareggiato con Vicenza e Reggina, Poi ha perso con l’Empoli, ha pareggiato con il Pisa e ha perso con il Venezia. Frosinone-Venezia- 1-2: arriva il Ko per i ciociari Ascoli-Frosinone: quali saranno le probabili formazioni? Ascoli (4-3-1-2): Leali, Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl, Eramo, Buchel, Saric, Sabiri, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) Martedì 9 Febbraio 2021 nello Stadio Cino e Lillo del Duca alle ore 21:00 si disputerà la partita -di Serie B. L’si trova al diciassettesimo posto con 20 punti e la sua striscia è altalenante. Ha vinto con la Reggina e ha perso con il Cittadella. Poi ha pareggiato con il Chievo e ha vinto con Brescia e Lecce. Ilsi trova al decimo posto con 28 punti e la sua striscia è negativa. Ha pareggiato con Vicenza e Reggina, Poi ha perso con l’Empoli, ha pareggiato con il Pisa e ha perso con il Venezia.-Venezia- 1-2: arriva il Ko per i ciociari: quali saranno le probabili(4-3-1-2): Leali, Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl, Eramo, Buchel, Saric, Sabiri, ...

