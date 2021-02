Varianti Covid, focolaio in ospedale: dieci contagiati in reparto, tutti sintomatici (Di sabato 6 febbraio 2021) dieci casi di positività al coronavirus sono emersi presso la Gastroenterologia dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna . Lo rende noto lo stesso policlinico. I casi sono emersi in seguito allo screening ... Leggi su leggo (Di sabato 6 febbraio 2021)casi di positività al coronavirus sono emersi presso la Gastroenterologia dell'Sant'Orsola di Bologna . Lo rende noto lo stesso policlinico. I casi sono emersi in seguito allo screening ...

Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - HuffPostItalia : Covid, Rezza: 'In Umbria e Abruzzo identificate due varianti del virus, in questi casi utili mini lockdown' - Agenzia_Ansa : Stabile l'indice Rt, ma c'è allarme per le varianti. Aumentano i contagi, 377 morti. La curva non scende ancora. Ol… - Cristin09376639 : @GiuseppeTrejo @PierluigiBiondi @Regione_Abruzzo I bambini sono molto esposti alle varianti COVID ;isdraele docet - leggoit : Varianti Covid, focolaio all'ospedale di Bologna: dieci contagiati in reparto, tutti sintomatici -