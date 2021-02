Secondo voi, l'appoggio al governo Draghi sarebbe la fine del M5s? (Di sabato 6 febbraio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

borghi_claudio : Vi va di fare un ragionamento un po' più profondo del buono/cattivo? Così, per gioco, sulla base degli elementi pub… - guglielmopicchi : Ma secondo voi noi possiamo partecipare ad un governo in cui ci siano Di Maio Gualtieri o qualche altro cialtrone. - Inter : ?? | SONDAGGIO Buongiorno #InterFans! Diteci chi è stato secondo voi il migliore in campo di #FiorentinaInter ?? - Silvergio2377 : RT @aAnnanka: Genova su un muro la scritta: dateci subito i soldi! fate la patrimoniale! secondo voi chi l'ha scritta?(centri sociali?-sin… - Mega_Fauna : RT @Lucrezi97533276: Secondo voi che sostanze usa ? -