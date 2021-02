Sassuolo, De Zerbi: “Momento difficile che dobbiamo superare. Il calcio è come la vita” (Di sabato 6 febbraio 2021) L'allenatore del Sassuolo Roberto de Zerbi ha parlato a Sky dopo il ko subito contro lo Spezia: "Quando le cose non vanno bene bisogna lavorare di più, però serve anche la condizione fisica ideale per ambire a qualcosa di più. Quando arriva la palla nella nostra area manchiamo in cattiveria, quando attacchiamo invece certe decisioni vanno prese in pochi istanti. Il calcio è come la vita, ci sono periodi in cui fai 4-5 gol in una partita e magari non meriti di farli, invece nelle ultime partite se avessimo fatto 3 gol nessuno avrebbe avuto niente da dire. Ci facciamo un esame di coscienza, cerchiamo di sorpassare un periodo difficile che dura da mesi. dobbiamo continuare a stringere i denti perchè ancora non vediamo il sole".caption id="attachment 1078131" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 febbraio 2021) L'allenatore delRoberto deha parlato a Sky dopo il ko subito contro lo Spezia: "Quando le cose non vanno bene bisogna lavorare di più, però serve anche la condizione fisica ideale per ambire a qualcosa di più. Quando arriva la palla nella nostra area manchiamo in cattiveria, quando attacchiamo invece certe decisioni vanno prese in pochi istanti. Illa, ci sono periodi in cui fai 4-5 gol in una partita e magari non meriti di farli, invece nelle ultime partite se avessimo fatto 3 gol nessuno avrebbe avuto niente da dire. Ci facciamo un esame di coscienza, cerchiamo di sorpassare un periodoche dura da mesi.continuare a stringere i denti perchè ancora non vediamo il sole".caption id="attachment 1078131" ...

Karen__Green_ : RT @Dadodiana8413: Da quando Lele Adani sentenziò 'il Sassuolo non perde mai: o vince o impara', la squadra di De Zerbi ha raccolto 2 punti… - nonodifila : RT @mike_fusco: Da quando Lele Adani sentenziò 'il #Sassuolo non perde mai: o vince o impara', la squadra di De Zerbi ha raccolto 2 punti i… - Massimi28192994 : RT @mike_fusco: Da quando Lele Adani sentenziò 'il #Sassuolo non perde mai: o vince o impara', la squadra di De Zerbi ha raccolto 2 punti i… - ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'Momento difficile che dobbiamo superare. Il calcio è come la vita' - - Baldo20012010 : RT @mike_fusco: Da quando Lele Adani sentenziò 'il #Sassuolo non perde mai: o vince o impara', la squadra di De Zerbi ha raccolto 2 punti i… -