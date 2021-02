Sanremo 2021: il commento di Amadeus al via libera al Festival (Di sabato 6 febbraio 2021) Ormai è deciso, il Festival di Sanremo 2021 si farà grazie all’ok del Comitato Tecnico Scientifico: ecco il commento a caldo del conduttore e direttore artistico Amadeus. Finalmente si è arrivati ad una decisione: dopo mesi e mesi di incertezze il Festival di Sanremo 2021 si farà, per la gioia dei telespettatori e soprattutto di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 6 febbraio 2021) Ormai è deciso, ildisi farà grazie all’ok del Comitato Tecnico Scientifico: ecco ila caldo del conduttore e direttore artistico. Finalmente si è arrivati ad una decisione: dopo mesi e mesi di incertezze ildisi farà, per la gioia dei telespettatori e soprattutto di L'articolo proviene da Leggilo.org.

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - sanremohistory : 5 febbraio 1981: i Ricchi e Poveri cantano per la prima volta 'Sarà perché ti amo' a Sanremo 5 febbraio 2020: i R… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: #Sanremo2021 Giovanna Civitillo a #PrimaFestival #ANSA -