«Nonostante la task force anti-fake news del governo | l’informazione sul web non è cambiata in meglio»

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il 31 gennaio scorso, David Puente – fact checker e giornalista di Open – ha annunciato le sue dimissioni dallache, nel mese di aprile 2020, ilaveva messo in piedi per dare una risposta decisiva alla lotta alle bufale che, in piena pandemia, si stavano diffondendo quasi allo stesso modo del coronavirus. La– istituita con decreto del sottosegretario con delega all’editoria Andrea Martella – aveva fissato tre obiettivi principali della sua azione: un facile accesso alla comunicazione istituzionale e verificata, la creazione di strumenti innovativi per dare risposte ai cittadini (un bot sui servizi di messaggistica, ad esempio, ma anche un sistema di gamification che potesse far interagire i cittadini con le ...