Modigliana | gesto di cuore degli Alpini | oltre 600 euro per le famiglie in difficoltà

Ultime Notizie dalla rete : Modigliana gesto

ForlìToday

di cuore dell'associazione Alpini di, che ha messo a disposizione della comunità un contributo di 650 euro in favore dell'acquisto di buoni alimentari per le persone e le famiglie in ...Situato in territorio di Marradi, diocesi di Faenza -, il monumento, simbolo del ... «Uncompiuto da stupidi» lo ha definito il primo cittadino che si è immediatamente attivato per il ...Un atto vandalico che ha indignato tutta la comunità della Valle del Lamone. E’ quello avvenuto a Monte Beccugiano dove ...